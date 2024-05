Schulen Förderung von Schulen sozial benachteiligter Kinder startet

Am Startchancen-Programm zur Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Rheinland-Pfalz nehmen überwiegend Grundschulen teil. Insgesamt 200 Schulen werden von den knapp 100 Millionen Euro pro Jahr profitieren, die über das Förderprogramm von Bund und Land in den nächsten zehn Jahren zur Verfügung stehen. Das sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz bei der Bekanntgabe der teilnehmenden Schulen. Ziel des Programms ist es, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler vor allem beim Lesen und Schreiben sowie in der Mathematik zu stärken.