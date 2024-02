Unternehmen Förderung für Biotechnologie-Start-ups startet im Sommer

In diesem Sommer startet ein Programm zur gezielten Förderung neu gegründeter Biotechnologiefirmen in Rheinland-Pfalz. Das Technologiezentrum Mainz (TZM) soll Gründerinnen und Gründer aus der Branche beim Aufbau ihrer Unternehmen unterstützen, wie Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Freitag in Mainz mitteilte.