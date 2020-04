Förderung digitaler Integrations- und Familienangebote

Mainz In Rheinland-Pfalz gibt es ein neues Förderprogramm, damit Angebote für Jugendliche, Familien und in der Integrationsarbeit während der Corona-Krise zumindest digital weiterbestehen können. Die Träger hätten die Möglichkeit, einen Zuschuss für Investitionen in die Digitalisierung ihrer Angebote zu bekommen, kündigte das Familienministerium am Donnerstag in Mainz an.

