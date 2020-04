Förderbank: viele Mehrfach-Anträge auf Zuschüsse

Mainz Die rheinland-pfälzische Förderbank ISB sieht sich bei der Prüfung von Anträgen auf Zuschüsse in der Corona-Krise mit zahlreichen Mehrfach-Anträgen konfrontiert. In einzelnen Fällen seien 15 Anträge gestellt worden, sage ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Landtages.

Zudem fehlten bei Anträgen oft Angaben wie Name, Adresse, IBAN oder Steuer-ID. Letztere sei geeignet, um Dubletten zu erkennen. Um Betrug und Missbrauch zu verhindern, werde kein Geld automatisch an Konten mit ausländischen IBANs überwiesen. Hier werde im Einzelfall geprüft.