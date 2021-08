Flutschäden: Dreyer dankt Ehrenamtlichen für Hilfe

Berlin/Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich mit Nachdruck bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung bei der Beseitigung der Flutschäden bedankt.

Menschen kämen „von überall her“, um etwa im schwer getroffenen Ahrtal zu helfen. „Und das hört auch nicht auf, und das ist schön so, und dafür will auch ich mich wirklich aus vollem Herzen bedanken. Handwerker helfen Handwerkern, Winzer helfen Winzern, Menschen helfen einfach Menschen“, sagte Dreyer. Das sei eine großartige Leistung. „In solchen Krisen hat es sich immer wieder auch gezeigt, dass Deutschland am Ende doch ein sehr solidarisches Land ist und die Menschen zusammenstehen, gerade in dieser Not.“