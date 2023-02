Verwaltung : Flutkatastrophe: Kein Anspruch auf Zugang zu Ausschussakten

Mainz In 231 Fällen hat sich das Team von Dieter Kugelmann 2022 um Beratung und Beschwerden zur Informationsfreiheit gekümmert. Wenn eine Behörde den Anspruch auf Zugang zu Informationen blockiert, heißt es: „Da lassen wir nicht locker.“

Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr etliche Anfragen zu Dokumenten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und zum Hochwasserschutz erhalten. Dabei befand die Behörde, dass es zu Akten aus dem Untersuchungsausschuss keinen Anspruch auf Einsicht nach dem Landestransparenzgesetz gebe. Das Landesgesetz zu Untersuchungsausschüssen (UAG) enthalte eigene Vorschriften zum Zugang zu Informationen, so dass das Landestransparenzgesetz in diesem Fall nicht greife, sagte der Landesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit, Dieter Kugelmann, am Donnerstag in Mainz.