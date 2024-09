Ahrtal Flutkatastrophe: Ausschusschef Haller empfindet Demut

„Demut“ - mit diesem Wort beginnt der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Landtags-Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe, Martin Haller (SPD), seinen Bericht über den Abschlussbericht des Gremiums. „Demut ist für mich das Wort, das am Ende steht.“ Demut für das, was die Menschen in der schrecklichen Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 im Ahrtal erlebt hätten, Demut vor dem, was in und nach der Katastrophe geleistet worden sei, auch Demut vor der Wucht der Naturkatastrophe, sagte Haller in Mainz sichtlich bewegt.