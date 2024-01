Jahreswechsel Fluthelfer zu Neujahrsempfang des Bundespräsidenten geladen

Steinmeier hat in diesem Jahr auch einige Helferinnen und Helfer aus den Flutgebieten in Deutschland eingeladen. Er will damit deren zumeist ehrenamtlichen Einsatz zur Bekämpfung des Hochwassers würdigen. „Alle, die bei diesem Hochwasser helfen, verdienen den Dank unserer ganzen Nation“, hatte der Bundespräsident am vergangenen Freitag in einer Erklärung betont. „Hier zeigt sich: Wenn es drauf ankommt, dann steht unser Land zusammen.“