Flugzeug stürzt in Dach: Stromausfall im Westerwaldkreis

Wrackteile eines Kleinflugzeuges ragen aus dem Dach eines Wohnhauses. Foto: Thomas Frey/dpa

Langenhahn Ein Kleinflugzeug ist am Samstag in das Dach eines Hauses in Langenhahn im Westerwaldkreis gekracht. Der Pilot wurde verletzt und kam ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die beiden Bewohner des Hauses konnten dieses demnach unverletzt verlassen.

Das Flugzeug war laut Polizei nur mit dem Piloten besetzt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren am Abend vor Ort.