Umwelt : Flugzeug lässt 89 Tonnen Kerosin ab

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Mainz In Notsituationen lassen Flugzeuge Kerosin ab. Das führt immer wieder zu Kritik - auch in Rheinland-Pfalz. Dort kommt es wegen der Nähe zum Frankfurter Flughafen häufiger als anderswo zum „Fuel Dumping“.

Ein Frachtflugzeug der britischen Gesellschaft Magma Aviation hat über Rheinland-Pfalz und dem Saarland insgesamt 89 Tonnen Kerosin abgelassen. Das teilte die Deutsche Flugsicherung in Langen am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Boeing 747 sei am Freitagabend vom Flughafen Hahn mit Zielort Indien abgehoben, der Pilot habe aber kurz nach dem Start Triebwerksprobleme gemeldet.