Luftverkehr : Flughafen Saarbrücken zählt mehr Fluggäste als vor Corona

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Rund 264.000 Passagiere sind dieses Jahr bis Ende Oktober vom Flughafen Saarbrücken in den Urlaub geflogen. Das seien gut 14 Prozent mehr als in den ersten zehn Monaten im Vor-Corona-Jahr 2019, teilte der Airport am Freitag mit.

Beliebte Reiseziele seien Mallorca, Kreta, die Kanarischen Inseln Fuerteventura und Gran Canaria sowie Antalya (Türkei) gewesen. Mit der Bilanz sei man „sehr zufrieden“.

„Bereits zu Pfingsten wurden unsere Erwartungen übertroffen. Diese Entwicklung hat sich im Sommer fortgesetzt, und die Herbstferien haben nochmals einen positiven Schub gebracht“, sagte Geschäftsführer Thomas Schuck. Nach Angaben des Aufsichtsratsvorsitzenden des Flughafens, Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD), hat sich auch ausgezahlt, dass in den beiden Pandemiejahren die Beschäftigten gehalten und punktuell sogar neues Personal eingestellt wurde.

(dpa)