Luftverkehr Flughafen Saarbrücken nimmt Betrieb am Donnerstag wieder auf

Saarbrücken · Nach der witterungsbedingten Einstellung des Flugbetriebs am Airport Saarbrücken sollen die Maschinen dort am Donnerstag wieder regulär abheben. „Starts und Landungen werden nach aktuellem Stand wie geplant erfolgen“, teilte der Flughafen am Mittwochabend mit.

17.01.2024 , 18:21 Uhr

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In Abhängigkeit der vorherrschenden Witterungsverhältnisse könnten Verzögerungen im Ablauf und Flugverspätungen jedoch nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Reisenden werde empfohlen, vor Anreise an den Flughafen auf den Internetseiten der Fluggesellschaften den Flugstatus zu prüfen und im Zweifelsfall Kontakt mit ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen. Auch die Website und App des Flughafens geben laut Mitteilung aktuelle Auskünfte zu Verzögerungen und Ausfällen. © dpa-infocom, dpa:240117-99-651295/2

(dpa)