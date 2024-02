Luftverkehr Flughafen Saarbrücken mit mehr Fluggästen

„Es gilt, den Flughafen für die kommenden Jahre strukturell so aufzustellen, dass er seine Aufgabe als Teil der Verkehrsinfrastruktur und Anbindung des Saarlandes an wirtschaftliche und touristische Zentren in Deutschland und im Ausland dauerhaft erfüllen kann“, erklärte Geschäftsführer Thomas Schuck. Maßgeblich dafür seien „eine solide wirtschaftliche Basis mit einem ausgeglichenen operativen Betriebsergebnis“. Die operative „schwarze Null“ werde ab 2027 erwartet.