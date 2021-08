Flughafen Hahn sucht Personal - Zuwachs bei Fracht

Hahn Der Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück sucht mehr Personal. „Wir werden zusätzliche zukunftsfähige Arbeitsplätze in allen Bereichen schaffen“, sagte Betriebsleiter Christoph Goetzmann der Deutschen Presse-Agentur.

Hahn sei in der Pandemie der Flughafen in Deutschland mit den höchsten Zuwachsraten in der Fracht. „Unsere Mitarbeiter, insbesondere in der Flugzeugabfertigung, leisten Außerordentliches.“ Dagegen liegt die Zahl der Passagiere immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie.