Insolvenz Flughafen Hahn: Firma von DIHK-Chef wieder im Rennen

Plathner will nach der Hahn-Belegschaft nach eigenen Worten auch die Öffentlichkeit über den Investor informieren - vermutlich bald nach diesem Wochenende. In Flughafenkreisen hieß es, der neue Investor habe zugesagt, alle rund 400 Beschäftigten am einzigen größeren Verkehrsflughafen in Rheinland-Pfalz zu halten.