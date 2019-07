Flughäfen weitgehend sicher: Saarbrücken Note 2,5

Saarbrücken Die Flughäfen in Deutschland entsprechen nicht nur den gesetzlichen Vorschriften, sondern in den allermeisten Fällen auch höheren Sicherheitsanforderungen. Zu diesem Schluss kommt die Vereinigung Cockpit in ihrem am Donnerstag vorgestellten „Flughafencheck 2019“. Bestnoten - jeweils 1,6 - erhielten die Airports in München und Leipzig.

Der Flughafen Saarbrücken bekam die an Schulnoten angelehnte Bewertung 2,5. Damit schnitt er zwei Zehntel schlechter ab als Deutschlands größter Airport Frankfurt am Main. Der rheinland-pfälzische Flughafen Hahn im Hunsrück erhielt die Note 2,1.