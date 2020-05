Flughäfen kündigen Neustart ihres Passagiergeschäfts an

Hahn/Saarbrücken/Luxemburg In der Corona-Krise gleichen Airports Geisterflughäfen. Shops, Cafés, Restaurants - alles geschlossen. Doch schon bald sollen auch in Rheinland-Pfalz, Luxemburg und im Saarland wieder Passagiermaschinen abheben.

Nach einer mehrwöchigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie rechnet der Hunsrück-Flughafen Mitte Juni mit einem Neustart seines Passagierverkehrs. Nach der erwarteten Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für deutsche Touristen in der EU am 14. Juni zugunsten individueller Reisehinweise für einzelne Länder würden wieder regelmäßige Passagierflüge erwartet, teilt Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Corona-Hygieneregeln würden strikt beachtet. Der Europa-Tourismus werde allerdings vorerst deutlich unter Vor-Corona-Niveau anlaufen.

Der Flughafen Saarbrücken kündigt an, dass die Airline Danish Air Transport (DAT) am 2. Juni ihren Flugbetrieb zwischen der saarländischen Landeshauptstadt und Berlin wiederaufnehmen werde. Zunächst werde es täglich außer samstags einen Hin- und Rückflug geben, mit Maßnahmen zur sicheren Abfertigung der Passagiere.

Die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair will bereits vom 29. Mai an wieder abheben. Zunächst werden vom Flughafen Findel in Luxemburg fünf Flugziele angeboten: München, Hamburg via Saarbrücken, Porto, Lissabon und Stockholm, wie Luxair ankündigt. Das Flugnetz solle in der nächsten Zeit weiter ausgedehnt werden.