Flüssigkeit läuft aus Paket: Drei Verletzte

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Saarbrücken Im Verteilzentrum der Deutschen Post in Saarbrücken ist eine unbekannte Flüssigkeit aus einem Paket ausgelaufen. Nach dem Vorfall am Freitagabend klagten drei Mitarbeiter über Augenreizungen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht auf Samstag sagte.

