Landesregierung Flüchtlingsgipfel: Kommunen fordern deutliche Nachbesserung

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz fordern nach dem Flüchtlingsgipfel mit der Ampel-Regierung deutliche Nachbesserungen vom Land. Die für die Flüchtlingsversorgung zugesagten 121,6 Millionen Euro für das laufende Jahr seien zwar ein positives Zeichen, sagte der Geschäftsführende Direktor des Landkreistages, Andreas Göbel, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz am Freitag. Mit dem tatsächlichen Bedarf habe das aber natürlich wenig zu tun. „Das ist einfach nicht ausreichend.“