Migration Flüchtlings-Einrichtung in Bitburg vorerst geschlossen

Die betroffenen Asylbewerber seien auf Standorte in Trier, Kusel und am Flughafen Hahn verteilt worden. In Bitburg wird zudem derzeit noch ein Hotel als Außenstelle für die Aufnahme der Menschen genutzt. Neben der vorübergehend geschlossenen AfA in Bitburg gibt es in Rheinland-Pfalz noch weitere Aufnahmeeinrichtungen in Trier, Speyer, Kusel und Hermeskeil. Hinzu kommt eine Liegenschaft am Flughafen Hahn als weitere Außenstelle.