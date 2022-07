Verfolgungsjagd : Flüchtiger Autofahrer aus Völklingen ist selbst Polizist

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Völklingen Der 53-Jährige, der sich in der Nacht zum Sonntag in Völklingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat, ist selbst saarländischer Polizist. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag in Saarbrücken.

Zuvor hatte „bild.de“ berichtet. Der Wagen war von den Beamten wegen der unsicheren Fahrweise des Mannes angehalten worden. Zunächst sei der 53-Jährige regulär auf die Zeichen der Polizisten hin stehen geblieben, dann aber mit dem Auto davongefahren.

Auf der Flucht vor den Ordnungshütern stieß er den Angaben nach ungebremst mit einem Streifenwagen zusammen. Daraufhin sei der 53-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Gartenmauer durchbrochen und sei in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. Von dort aus versuchte er, zu Fuß weiter zu fliehen, wie es hieß. Dabei sei der Mann aber gefasst worden.

Bei der Verfolgungsjagd wurden der 53-Jährige sowie drei Einsatzkräfte leicht verletzt. Zudem sei ein erheblicher Sachschaden entstanden, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauerten weiter an.

