Fluchtversuch Flüchtender Drogenhändler sitzt auf Garagendach fest

Bei seinem Fluchtversuch landete der 38-Jährige etwa drei bis vier Meter tiefer unverletzt auf dem Dach einer Garage. Einen weiteren Sprung auf den etwa zehn Meter tiefer liegenden Boden habe er jedoch gescheut, erklärte die Polizei. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung hätten die Rauschgiftermittler eine größere Menge an Drogen, Bargeld und Messern gefunden. Es sei ein Haftbefehl beantragt worden. Der 38-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, berichtete ein Sprecher der Polizei. Der Fluchtversuch hatte sich bereits am 11. Dezember ereignet.