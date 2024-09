Kriegsfolgen Fliegerbombe in Kaiserslautern entschärft

Eine bei Bauarbeiten in Kaiserslautern entdeckte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft worden. Nach dem Fund am Donnerstagabend begann die Entschärfung des etwa 250 Kilogramm schweren Blindgängers um 22 Uhr und endete um etwa 2 Uhr in der Nacht, wie die Stadt mitteilte. Die Anwohner konnten nach Angaben der Polizei vom Morgen wieder in die Häuser zurückkehren. Auch der Bahnverkehr wurde wieder freigegeben.