Fliegerbombe in der Eifel entschärft

Weinsheim/Prüm Die in einem Waldstück bei Weinsheim in der Eifel entdeckte fünf Zentner schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag entschärft worden. Es sei alles planmäßig verlaufen, teilte ein Mitglied des Kampfmittelräumdienstes mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Häuser mussten wegen der Aktion nicht evakuiert werden. Eine in der Nähe verlaufene Bundesstraße war vorübergehend gesperrt worden. Die Bombe im Eifelkreis Bitburg-Prüm war vor wenigen Tagen von einem Jäger entdeckt worden.