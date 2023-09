Kriegsfolgen Fliegerbombe im Rhein gefunden: Entschärfung Dienstag

Koblenz · Eine bei Baggerarbeiten im Rhein bei Koblenz entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am kommenden Dienstag in Urbar (Landkreis Mayen-Koblenz) entschärft werden. Die Bombe wurde nach dem Fund am Donnerstagvormittag zu einem Liegeplatz nach Urbar transportiert, wie die Polizei mitteilte.

08.09.2023, 08:19 Uhr

Ein Absperrband der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Der Bereich solle am Dienstag ab 8.00 Uhr geräumt werden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Etwa 100 Bewohner in Urbar und 1000 Bewohner im Koblenzer Bereich werden demnach voraussichtlich von den Maßnahmen betroffen sein. Ein Bagger auf einem Ponton hatte am Donnerstag auf Höhe der Rheininsel Niederwerth (Landkreis Mayen-Koblenz) die Fahrrinne vertieft und dabei mit der Schaufel die 500-Kilogramm-Bombe aus dem Fluss geholt, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Koblenz berichtete. Anschließend wurde die Bombe mit dem Ponton nach Urbar gebracht. © dpa-infocom, dpa:230908-99-117416/2

(dpa)