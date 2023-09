Blindgänger Fliegerbombe gefunden: Entschärfung für Dienstag geplant

Das Gebiet in einem Radius von 500 Metern wird am Dienstag evakuiert, bis acht Uhr müssen die Menschen den Bereich verlassen haben. Betroffen hiervon ist auch ein Teil des Koblenzer Stadtteils Neuendorf. Für die Menschen wurde in einer Grundschule ein Aufenthaltsraum eingerichtet, Haustiere haben keinen Zutritt. Die Stadt rät, unter anderem ausreichend Essen und Getränke mitzubringen. Laut Polizeiangaben werden voraussichtlich etwa 1000 Bewohner im Koblenzer Bereich und 100 Bewohner in Urbar von den Maßnahmen betroffen sein.