Fliegerbombe: Autobahnabschnitt wegen Entschärfung gesperrt

Kaiserslautern Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Kaiserslautern haben die Vorbereitungen zur Entschärfung des Sprengsatzes begonnen. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Demnach wurde die Autobahn 6 bei Kaiserslautern vorübergehend voll gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

In Fahrtrichtung Mannheim werde der Verkehr am Autobahnkreuz Landstuhl West abgeleitet, in Richtung Saarbrücken ab der Anschlussstelle Kaiserslautern West. Im Anschluss an die Sperrung sollte mit der Entschärfung des 250 Kilogramm schweren Blindgängers auf einem ehemaligen Werksgelände begonnen werden.