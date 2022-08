Bombenfund : Fliegerbombe am Theater Trier entdeckt – Sprengkörper erfolgreich entschärft

Update Nach dem Fund einer britischen Fliegerbombe in der Nähe des Stadttheaters Trier am heutigen Mittwoch laufen die Vorbereitungen für die Evakuierung des Quartiers. Welche Straßen betroffen sind und weitere Details.

Wieder ist es eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe, wegen der am Mittwoch in Trier ein Großalarm ausgelöst worden ist. Beim siebten und letzten Verdachtspunkt, der im Rahmen der Bauarbeiten für das Humboldt-Gymnasium und im Vorfeld des Baus einer Hebebühne für das Stadttheater per Stichgrabung im Umfeld des Augustinerhofs untersucht wurde, hat sich um 8 Uhr am Morgen der Verdacht bestätigt: Nur wenige Meter vom Bühneneingang des Theaters entfernt werden die Mitarbeiter der von der Stadt beauftragten Spezialfirma in drei Metern Tiefe fündig.

Anhand der während und nach den Angriffen im Zweiten Weltkrieg aufgenommenen Luftaufnahmen waren sogenannte Blindgängerverdachtspunkte lokalisiert worden. In der ersten Phase der Sondierung im März und April hatte eine Fachfirma rund um mehrere dieser Verdachtspunkte Löcher bis zu einer Tiefe von sechs Metern gebohrt. Drei Verdachtspunkte wurden in dieser Woche näher untersucht. Der dritte, bei dem die Bombe gefunden wurde, liegt im Bereich unmittelbar vor der Kultkneipe Astarix im Heinz-Tietjen-Weg. Dort wird am Mittwochmorgen umgehend abgesperrt. Von dem Blindgänger geht zwar keine akute Gefahr aus. „Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst haben wir uns aber entschieden, dass noch am selben Tag die Entschärfung passieren soll“, sagt Oberbürgermeister Wolfram Leibe.

Während es im Großteil der Stadt noch einige Stunden dauern wird, bis die Nachricht von dem Bombenfund die Runde macht, laufen die Vorbereitungen für den Nachmittag und Abend an. Im Umkreis von 300 Metern um das explosive Fundstück müssen alle Gebäude evakuiert werden, bevor die Entschärfung beginnen kann. Dort wohnen 2.324 Menschen in 1681 Haushalten. Diese müssen ihre Häuser, Wohnungen und Büros verlassen.

Die dichte Bebauung im Karl-Marx-Viertel wäre im schlimmsten Fall auch Splitterschutz. Sie verhindert, dass der sonst übliche Sicherheitsabstand von 500 Metern bei Bomben dieser Größe gewählt werden muss. Das wäre fatal, weil dann nicht nur große Teile der Innenstadt, sondern auch das Klinikum Mutterhaus Mitte von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen wären.

So liegen lediglich die Villa Kunterbunt und ein Teil des Gebäudes der Radiologie innerhalb des Sperrbezirks. Das ist angesichts der angepeilten Entschärfung gegen 20 Uhr kein Problem. Die Schwestern des Ordens müssen das Obergeschoss des Josefsklosters allerdings räumen. „Wenn auf diesem Gelände etwas passieren kann, dann oben“, begründet Mutterhaus-Geschäftsführer Christian Sprenger diese Vorsichtsmaßnahme. Für den Betrieb der Klinik wesentlich schwerer wiegt der stundenlange Ausfall des Synlab-Großlabors, das komplett innerhalb des Evakuierungsgebietes liegt. Zudem ist der Zugang zur Klinik am Abend gesperrt.

Auch die beiden Parkhäuser Viehmarkt und Europahalle werden ab 18 Uhr geschlossen. Das Best-Western-Hotel liegt ebenfalls in der gefährlichen Zone und muss geräumt werden. Die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke stellen ihren Fahrplan um und richten auch einen Pendelverkehr ein für alle Anwohner, die das Notquartier aufsuchen wollen. Das ist von der Berufsfeuerwehr Trier in der Aula der Berufsbildenden Schule Gewerbe und Technik in der Langstraße hergerichtet worden.

Dort ist auch die Zentrale für die vielen Einsatzkräfte aus der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg. „Insgesamt sind 250 Einsatzkräfte hier“, sagt Andreas Kirchartz, Chef der Berufsfeuerwehr Trier. Hinzu kommen etwa 70 Polizeibeamte, die am Abend die Evakuierung des Sperrgebiets überwachen und im Zweifelsfall „Überzeugungsarbeit“ leisten, wenn uneinsichtige Anwohner ihre Wohnung nicht verlassen wollen. Dass die Entschärfung so kurzfristig nach dem Fund des Blindgängers angesetzt wurde, sei eine Besonderheit, sagt Kirchartz. Denn bei den letzten beiden Blindgänger-Alarmen in Euren (2019) und am Mattheiser Weiher (2020) habe mehr Zeit für die Organisation zur Verfügung gestanden.

Als die heiße Phase der Evakuierung beginnt, herrscht so etwas wie eine gespannte Gelassenheit auf dem Gelände der BBS. Zahlreiche Fahrzeuge von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Arbeiter-Samariter-Bund und Technischem Hilfswerk stehen bereit. Im Aufenthaltsraum für die Anwohner des Bombenbezirks ist Ursula Moser kurz nach 18 Uhr der einzige Gast. „Meine Cousine hat mich nicht ganz richtig informiert“, sagt die Dame aus der Frauenstraße, deshalb sei sie etwas früher hier. „Aber ich bin nicht aufgeregt“, versichert sie. „Schließlich habe ich das schon einmal erlebt.“

Wenig später ist es mit der Ruhe vorbei. Lautsprecherwagen rollen nun durch das Viertel und überraschen manche Bewohner mit der Aufforderung, die Wohnung bis 19 Uhr zu verlassen. Die Einsatzkräfte, die nun durch die Straßen gehen, haben insgesamt 2000 Flugblätter in fünf Sprachen dabei. Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Arabisch. Blaulicht. Ein junger Mann, der mit fragender Miene aus einem Fenster schaut, versteht nun den Aufruhr und macht sich mit den Mitbewohnern auf den Weg. Hubschrauber kreisen gegen 20 Uhr über der Stadt und machen auch den bisher nicht informierten Menschen in Trier klar, dass an diesem Abend etwas Besonderes passiert. Der Kampfmittelräumdienst hat mit der Entschärfung der Bombe begonnen. Um 20.33 Uhr dann die gute Nachricht: Der Zünder ist raus.

Von der Evakuierung betroffen waren folgende Straßen: