Flexi-Rente ist gefragt: Beratungsbedarf ist groß

ILLUSTRATION: Eine ältere Frau zählt Geld. Foto: Marijan Murat/Archivbild.

Speyer/Mainz Die vor rund zwei Jahren eingeführte Flexi-Rente ist in Rheinland-Pfalz gefragt und beratungsintensiv. Im ersten Jahr seit der Einführung war die Flexi-Rente das Thema von 21 104 Beratungen, meist in persönlichen Gesprächen, wie der Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, Hans-Georg Arnold, der dpa in Mainz sagte.

Das war etwa jede zehnte Beratung.

Auch 2018 hatten die Versicherten noch viele Fragen zur Flexi-Rente: 28 426 Beratungen zu dem Thema wurden gezählt - eine Quote von 13,4 Prozent. „Auf ähnlich hohem Niveau liegen die Zahlen für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres“, sagte Arnold. 14 632 Beratungstermine wurden 2019 bereits registriert, das entspricht einem Anteil von 12,8 Prozent. Auch bei der Bürgerbeauftragten des Landes gehen Anträge zu dem Thema ein, wenn Versicherte Probleme mit den Berechnungen haben.

In rund zwei Dritteln der Beratungen ging es um die Kombination von Rente und zusätzlichem Verdienst, wie Arnold sagte. Zur vollen Rente dürften die Versicherten bis zu 6300 Euro im Jahr verdienen. In dem anderen Drittel der Beratungsgespräche wollten die Menschen wissen, wie hohe Beiträge sie zahlen müssten, um Abschläge zu vermeiden, wenn sie vorzeitig in Rente gehen. Solche Beiträge zum Ausgleich von Rentenabschlägen könnten schon ab 50 Jahren gezahlt werden, vorher war dies erst ab 55 Jahren möglich.

Das Interesse an Teilrenten wachse auf niedrigem Niveau, sagte Arnold. Ende 2017 bekamen 246 Rheinland-Pfälzer eine Teilrente. Ein Jahr später waren es 1198. Interessant sei diese Rente vor allem für Menschen, die eine Altersrente beziehen, aber noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht haben. Bei einem zusätzlichen Verdienst über der Freigrenze von 6300 Euro könnten Teilrente und Verdienst so miteinander kombiniert werden, dass es unterm Strich keine finanziellen Nachteile gebe.