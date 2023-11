Tiere Fledermäuse überwintern in Stollen und Höhlen

Neben alten Stollen und Höhlen nutzten Fledermäuse auch Baumhöhlen als Winterquartier oder verstecken sich an oder in Gebäuden. Im Gegensatz zu anderen Tieren betrieben sie aber keinen aktiven Nestbau. Allerdings gebe es 22 verschiedene Fledermausarten in Rheinland-Pfalz mit unterschiedlichen Lebensweisen, erläuterte die Expertin weiter. In Deutschland befinde sich eines der wichtigsten Schwärm- und Winterquartiere in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz).