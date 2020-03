Flaschensammler läuft über Bahngleise: Notbremsung von ICE

Bad Breisig Ein Flaschensammler ist im Bahnhof von Bad Breisig über die Gleise gelaufen und hat sich damit in Lebensgefahr gebracht. Nur durch die Notbremsung eines ICE sei ein Zusammenstoß verhindert worden, teilte die Bundespolizei in Trier am Donnerstag mit.



