Tourismus Flanieren und genießen: Beliebtes Mandelblütenfest lockt

Rosarote Frühlingsstimmung in der Pfalz: In Gimmeldingen beginnt am Freitag (8. März) das erste von zwei Wochenenden des überregional beliebten Mandelblütenfestes. Hunderte Mandelbäume in und um den Weinort, der zur Kommune Neustadt an der Weinstraße gehört, locken jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher zum Flanieren und Genießen an. Sie können vorerst bis Sonntag (10. März) die Blütenpracht und an zahlreichen Ausschankstellen die Weinfestatmosphäre genießen.