Tag der offenen Tür : Trierer PTA-Schule öffnet am Samstag ihre Türen

Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten (PTA) lernen, wie man Arzneimittel herstellt und Apothekenkunden berät. Foto: obs/ABDA

Trier Wer wissen will, was Pharmazeutisch-technische Assistenten tun, kann das am Samstag erfahren.

Die Gesundheitsfachschule für Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten (PTA) in Trier öffnet im Frühjahr ihre Türen. Besucher können sich über die Ausbildung und die Berufschancen informieren. Zu erleben gebe es eine spannende Mischung aus pharmazeutischem Handwerk und naturwissenschaftlichem Sachverstand am Samstag, 29. Januar, von 11 bis 15 Uhr am Schulstandort Montessoriweg 4, Trier (Schulzentrum Wolfsberg). Darauf weist das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz in einer Pressemitteilung hin.

Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten lernen, wie man Arzneimittel herstellt und Apothekenkunden berät. Am Ende ihrer Ausbildung machen sie ein sechsmonatiges Praktikum in der Apotheke – für die meisten PTA auch der spätere Arbeitsplatz. Im Sommer beginnt in Trier der neue Lehrgang an der Gesundheitsfachschule, an der kein Schulgeld erhoben wird.

Bei dieser Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regelung. Zutritt erhalten nach Mitteilung des LUA ausschließlich geimpfte oder genesene Personen oder diesen gleichgestellte Personen, wenn sie zusätzlich über einen aktuellen negativen Nachweis einer anerkannten Teststation verfügen. Besucher müssen zudem im gesamten Gebäude eine FFP2-Maske tragen und zur Kontaktverfolgung am Eingang ihre Daten hinterlassen.

Weitere Informationen zur PTA-Ausbildung gibt es im Internet.