Finanzverwaltung: keine Zahlungserinnerungen mehr

Der Briefkasten eines Finanzamtes. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild.

Koblenz Die Finanzverwaltung wird in Zukunft keine Erinnerungen für anstehende Steuervorauszahlungen mehr verschicken. Damit spare das Land jährlich rund 220 000 Euro an Porto- und Papierkosten, teilte das Landesamt für Steuern am Mittwoch in Koblenz mit.



