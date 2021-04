Finanzspritze für Krankenhäuser

Mainz Die Kliniken in Rheinland-Pfalz erhalten zum 1. Juni nach Angaben des Gesundheitsministeriums zusätzlich zum Krankenhausinvestitionsprogramm 62 Millionen Euro pauschale Fördermittel für Einzelmaßnahmen.

Das seien 7,8 Millionen Euro mehr als in den Vorjahren, teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch mit. Damit stelle das Land den Krankenhäusern in diesem Jahr einschließlich der Finanzmittel zur Umsetzung des Krankenhausstrukturfonds insgesamt rund 198 Millionen Euro zur Verfügung.