Haushalt Finanzministerin rechnet künftig mit weniger Steuereinnahmen

Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) stellt sich künftig auf weniger Geld für die Landeskasse durch Steuereinnahmen ein. Demografisch bedingt müsse mit einer weniger dynamisch verlaufenden Entwicklung der Steuereinnahmen als in früheren Jahren gerechnet werden, sagte die Ministerin im Landtag in Mainz. Das werde das strukturelle Einnahmeniveau und damit auch die Spielräume für Ausgaben in den öffentlichen Haushalten spürbar beschränken.