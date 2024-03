Generationengerechtigkeit Finanzministerin Ahnen für Diskussion über Schuldenbremse

Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen hält die Diskussion über die Schuldenbremse auf Bundesebene für „sehr richtig“. „Die Erfahrung der letzten Jahre mit einer Schuldenbremse erfordert, sich genau anzugucken, welche Wirkungen das gehabt hat“, sagte die SPD-Politikerin im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Und man muss auch überlegen, in welcher Situation befinden wir uns“, betonte Ahnen, die derzeit Vorsitzende der Finanzministerkonferenz ist. „Es gibt ja auch die ersten Ministerpräsidenten in der CDU, die sagen, wir müssen jetzt mal über die Schuldenbremse reden. Und eigentlich ist es jetzt auch die Zeit, um darüber zu reden, ohne ideologische Vorbehalte.“