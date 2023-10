Landtag Finanzminister: Saarländischer Doppelhaushalt ist solide

Die Schwerpunkte der Ausgaben liegen nach Angaben des Ministers in den Bereichen Bildung, Gesundheitspolitik und innere Sicherheit. Fast ein Drittel der Ausgaben fließe in die Bildung. Rund 160 Lehrerinnen und Lehrern sollen zusätzlich eingestellt werden. Auch ein Schulbauprogramm in Höhe von 200 Millionen Euro werde kommen. „Die Landesregierung ist auch in fordernden Zeiten handlungsfähig“, sagte von Weizsäcker.