Finanzämter bearbeiten 40 000 Anträge zu Vorauszahlungen

Doris Ahnen (SPD), rheinland-pfälzische Finanzministerin, gestikuliert bei der Debatte im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die Finanzämter in Rheinland-Pfalz haben in der Corona-Krise bisher mehr als 42 800 Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer bearbeitet. Dabei gehe es um Zahlungen im Umfang von insgesamt rund 450 Millionen Euro, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Mainz mit.

Um zu verhindern, dass Unternehmer Zahlungserinnerungen trotz eingereichter Anträge erhalten, wurde nach Angaben von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) der maschinelle Versand von Mahnungen bis Ende April ausgesetzt.