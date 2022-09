Auszeichnung : Filmpreise für Ofczarek und „Das Geheimnis des Totenwaldes“

Daun Die Klappe ist gefallen: Mit einer Gala ist das Krimifestival „Tatort Eifel“ zu Ende gegangen. Als Höhepunkt wurde der „Roland“ verliehen - er ging gleich an zwei Preisträger.

Ofczarek wurde für seine „herausragenden“ schauspielerischen Leistungen in mehreren Krimiserien geehrt, sagte der rheinland-pfälzische Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck (parteilos) am Samstagabend bei einer Gala in Daun (Kreis Vulkaneifel). Ofczarek konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen, bedankte sich aber per Videobotschaft. Zudem wurde „Das Geheimnis des Totenwaldes“ als „Ausnahmeprojekt“ im Krimi-Genre ausgezeichnet.