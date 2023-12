Saarbrücken Filmfestival Max Ophüls Preis mit 226 Vorstellungen

An den Wettbewerben nehmen 58 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm teil. Zusammen mit den Neben- und Sonderreihen werden in sieben Spielstätten 131 Filme in 226 Vorstellungen gezeigt. „Ein Film-Jahrgang voller Emotionen, Tiefe und dem Wunsch nach Freiheit“, sagte Programmleiterin Theresa Winkler der Deutschen Presse-Agentur.