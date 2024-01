Saarbrücken Filmfestival Max Ophüls Preis ist gestartet

Das Saarbrücker Festival Max Ophüls Preis steht für die Entdeckung junger Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis zum Sonntag werden in sieben Spielstätten - darunter vier in der saarländischen Landeshauptstadt - 131 Filme in 226 Vorstellungen gezeigt. Auf die Filmemacher warten wieder 18 Preise in einer Gesamthöhe von 118.500 Euro, die bei einer Abschlussfeier am Samstag vergeben werden. An den Wettbewerben nehmen 58 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm teil.