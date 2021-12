Filmfestival Max Ophüls Preis in Hybrid-Form mit 80 Filmen

Saarbrücken Ursprünglich sollte das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis nach der Online-Variante im Vorjahr wieder in Präsenzform stattfinden. Doch Corona macht erneut einen Strich durch die Pläne von vollen Sälen und vielen Begegnungen. Dezentral und hybrid ist nun das Motto.

Die deutsche Erstaufführung „Everything will change“ von Marten Persiel wird das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken am 16. Januar (19.30 Uhr) eröffnen. Der Spielfilm, der sich mit dem Thema Artensterben und Klimawandel beschäftigt, wird gleichzeitig in neun Kinos im Saarland gezeigt. Insgesamt werden bis zum 26. Januar 80 Filme zu sehen sein, darunter 35 Uraufführungen. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag in Saarbrücken bekannt.