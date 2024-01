Festivals Filmfestival Max Ophüls Preis beginnt

Auf die Filmemacher warten wieder 18 Preise in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro, die bei einer Abschlussfeier am Samstag (19.00 Uhr) vergeben werden. An den Wettbewerben nehmen 58 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm teil. Auch das 45. Filmfestival Max Ophüls Preis findet in dualer Form statt: Eine Auswahl der Filme wird erneut als Stream über die Filmfestival-Website zur Verfügung stehen.