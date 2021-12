Filmfestival Max Ophüls Preis 2022 in hybrider Form

Saarbrücken Wegen der Corona-Pandemie wird das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis mit weniger Publikum und Filmgästen als geplant und in einer hybriden Form stattfinden. Das teilten Festivalleiterin Svenja Böttger und der künstlerische Leiter Oliver Baumgarten am Mittwoch mit.

Die Dauer des Festivals wird von acht auf elf Tage verlängert - und zwar vom 16. bis 26. Januar 2022. Die Filme sollen zeitgleich in mehreren Kinos laufen, um Gedränge zu verhindern. In den Kinos werden die Plätze limitiert und es werden 2G-plus-Regeln gelten, also ein Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit negativem Corona-Test. Ergänzend können die Filme über eine Streaming-Plattform gesehen werden.