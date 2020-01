Max Ophüls-Preis 2020 : Max Ophüls Preis mit Praunheim-Premiere gestartet

Saarbrücken 154 Filme laufen ab heute bis zum 26. Januar während der Festivalwoche. In vier Wettbewerben konkurrieren 63 Filme.

Das Filmfestival Max Ophüls Preis ist am Montagabend in Saarbrücken mit der Premiere des Films „Darkroom - Tödliche Tropfen“ von Rosa von Praunheim eröffnet worden. Dabei wurde dem 77-jährigen Filmregisseur und Autor der Ehrenpreis für Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film verliehen. An der Eröffnungsgala nahmen auch die „Darkroom“-Darsteller Heiner Bomhard und Katy Karrenbauer teil.