Filmfestival Ludwigshafen: Wegen Corona Filmprogramm im Netz

Ludwigshafen Auch das 16. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen wird wegen der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Form stattfinden. Mit einer Mischung aus volksfestartiger Lebensfreude und Filmkunstgenuss sei das Festival geradezu ein Symbol für das intensive Zusammenkommen von Menschen, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa