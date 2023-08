Ludwigshafen Filmfestival: Hoffnung auf Besucherzahlen wie vor Pandemie

Das Festival startet am Mittwoch (23. August). 2019 kamen rund 100.000 Menschen in die Zeltkinos und das Freiluftkino auf der Parkinsel im Rhein. Kötz kündigte zahlreiche prominente Gäste an, etwa Nastassja Kinski, Karoline Herfurth und Jan Josef Liefers. „Bis Festivalende am 10. September vergeht kein Tag ohne Prominenz aus der Filmbranche.“