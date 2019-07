Film „Wendezeit“ eröffnet 15. Festival des deutschen Films

Michael Kötz, Direktor des 15. Festivals des deutschen Films. Foto: Maximilian Perseke/Archivbild.

Ludwigshafen Der Ost-West-Thriller „Wendezeit“ von Regisseur Sven Bohse eröffnet am 21. August das 15. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Der Streifen laufe als Weltpremiere in einer Galavorführung in zwei Kinozelten vor 2500 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie dem Filmteam, teilte am Dienstag Festivaldirektor Michael Kötz mit.

