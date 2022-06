Hochwasser : Feuerwehrverband bezieht Stellung zu Vorwürfen

Mainz Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe vermutet Absprachen von Zeugen. Der Feuerwehrverband warnt vor parteitaktischen Spielchen.

Nach den jüngsten Vorwürfen im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags warnt der Landesfeuerwehrverband: „Macht die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nicht zum Spielball der Parteien-Politik!“ Der U-Aussschuss war am vergangenen Freitag in Mainz nach der Befragung mehrerer Mitglieder der Technischen Einsatzleitung (TEL) des Kreises Ahrweiler von Absprachen und womöglich auch Falschaussagen ausgegangen. „Der Ausschuss ist einstimmig zu dem Eindruck gekommen, dass heute über bestimmte Aspekte nicht wahrheitsgemäß ausgesagt wurde“, sagte der Vorsitzende Martin Haller am Freitag. Es sei der Eindruck entstanden, dass „es möglicherweise Absprachen gab“. Die Zeugen müssten auch unvereidigt wahrheitsgemäß aussagen, sonst machten sie sich strafbar.